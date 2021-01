SP cria site para pré-cadastro na campanha de vacinação contra covid-19

Após o sinal verde da Anvisa, o governo de São Paulo lançou no domingo, 17, um site para pré-cadastro de pessoas dos grupos prioritários que receberão a primeira dose da vacinação da covid-19 no Estado.

“O pré-cadastro no site “Vacina Já” não é um agendamento, mas vai garantir um atendimento mais rápido nos locais de vacinação e evitar a formação de aglomerações”, informou o governo de São Paulo. Para se registrar, as pessoas dos grupos prioritários precisam informar o número do CPF, endereço, data de nascimento e município onde vivem.

Segundo a secretaria estadual de Saúde, a intenção da plataforma é agilizar a campanha de vacinação entre os profissionais de saúde e indígenas, que são os dois primeiros grupos que vão receber a Coronavac, do Instituto Butantan, no Estado.

Ainda de acordo com a secretaria estadual de Saúde, a vacina para profissionais de saúde e indígenas será aplicada a partir de 25 de janeiro nos posto de vacinação que foram definidos pelo órgão e divulgados no mesmo site