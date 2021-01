SP deve aumentar restrição do plano de flexibilização nesta sexta

O governo de São Paulo adiantou de 5 de fevereiro para esta sexta-feira, 15, o anúncio de nova reclassificação do Estado no Plano de Reabertura Econômica. O ajuste no calendário ocorre no momento em que o Estado volta a registrar números semelhantes aos do pico da pandemia, em agosto. Esses são os indicativos de que o anúncio de hoje deve trazer a regressão de regiões do Estado para fases mais restritivas do plano.

Ontem, São Paulo ultrapassou a marca de 49 mil mortes pela covid-19. Ao todo, 1.590.829 casos foram confirmados no Estado. Nas últimas 24h, foram 13.710 novos casos e 304 novos óbitos em decorrência do novo coronavírus.

A expectativa é a de que a região de Marília passe à fase vermelha, na qual apenas serviços essenciais podem funcionar. Bauru e Taubaté, que estão na amarela. Presidente Prudente, Sorocaba e Registro devem seguir na fase laranja e o restante do Estado, o que inclui a capital, permanecerá na amarela.

Na semana passada, o governo paulista colocou em fase laranja as regiões de Sorocaba, Presidente Prudente, Marília e Registro na fase laranja. Por outro lado, esse estágio se tornou mais permissivo, com possibilidade de funcionamento de salões de beleza, academias e parques, por exemplo.