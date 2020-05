SP: Número de cidades com morte por covid-19 sobe 1.100% em 40 dias

O novo coronavírus está se espalhando rapidamente pelo interior do Estado de São Paulo. Até a segunda-feira, 11, ao menos 177 municípios registravam vítimas fatais da doença. Esse número cresceu 1.100% em 40 dias, de acordo com dados do governo estadual. No interior e litoral, o número de pacientes contaminados praticamente dobrou em apenas 11 dias, chegando a 8.733 casos.

A rápida expansão do coronavírus nas regiões mais distantes da Grande São Paulo elevou o alerta das autoridades estaduais. Em um dos piores cenários, a contaminação deve atingir todos os 645 municípios paulistas até o final de maio, com um número de infectados em torno de 100 mil pessoas.

“Há duas semanas, nós trouxemos um alerta para o interior de que o crescimento estava se dando de forma muito acelerada. E hoje a realidade dispõe exatamente o que colocamos”, afirmou o Secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vinholi. “O número de casos dobrou ao longo dos últimos 11 dias no interior do Estado. E são 177 as cidades que registram óbitos agora, 64% do território de São Paulo já têm casos de coronavírus”, acrescentou.

Nas cidades do interior e litoral, o total de infectados passou de 4.389 em 30 de abril para 8.733 na última segunda. No dia 1º de abril, eram 16 as cidades com mortes confirmadas por covid-19, e agora são 177. No início da tarde desta terça, São Paulo registrava 47.711 casos confirmados de contaminação por coronavírus, com 3.949 mortes.