SP prepara ‘maior leilão de estradas’ da história

Equipe BR Político

Na próxima quarta-feira, 8, o governo do Estado de São Paulo realiza um dos leilões de rodovias mais esperados do País: o do corredor rodoviário Piracicaba-Panorama. Serão 1.273 km concedidos à iniciativa privada, com investimentos previstos de R$ 14 bilhões, de acordo com publicação feita nesta segunda-feira, 6, pelo governador João Doria (PSDB) no Twitter.

Segundo o governador, esse será o maior leilão de estradas já feito na história brasileira. “Mais de 600 km de vias serão duplicadas e teremos uma nova modelagem de pedágios com redução no valor das tarifas cobradas”, escreveu Doria.