SP prevê entrega de 40 milhões de doses da Coronavac até abril

Os 5,4 mil litros de insumos para a Coronavac a caminho do Brasil vão se somar a outros 5,6 mil litros que já estariam “em processo adiantado” de liberação pela China ao Instituto Butantan, segundo afirmou o diretor-presidente da autarquia paulista, Dimas Covas, nesta tarde de terça, 26.

“Chegando 5,4 litros no dia 3, iniciaremos a produção que vai originar em torno de 8,6 milhões doses que serão liberadas 20 dias depois, cumprindo assim logo que se complementa o ciclo de controle de qualidade também. E esses adicionais 5,6 mil litros também originarão um pouco mais de 8,6 milhões de doses, permitindo assim a manutenção do cronograma que havíamos proposto ao Ministério da Saúde”, afirmou, prometendo a entrega de 40 milhões de doses do imunizante produzido pela farmacêutica chinesa Sinovac ao governo federal até abril, com possibilidade de fornecimento para outras 54 milhões de doses.

Os 5,4 mil litros que chegarão na próxima semana serão liberados 20 dias após a entrega dos insumos.

Como você leu aqui no BRP, os 5,4 mil litros da matéria-prima da Coronavac foram protagonistas de mais um capítulo da politização da vacinação no Brasil, com o governador João Doria (PSDB-SP) de um lado e o presidente Jair Bolsonaro de outro. Ambos reivindicam a paternidade pela chegada do material ao Brasil.