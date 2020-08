SP: Quase 65% de jovens alunos com covid são assintomáticos

Uma pesquisa realizada pela Prefeitura de São Paulo entre os dias 6 e 10 de agosto com crianças e adolescentes de 4 a 14 anos de idade da rede municipal de ensino apontou que 64,4% dos que testaram positivo para a covid-19 estavam assintomáticas. O índice de prevalência da doença na amostra foi de 16,1%. Entre os 675.922 alunos testados, 25,9% convivem em domicílios com pessoas com 60 anos ou mais. Na pesquisa, foram utilizadas amostras de sangue venoso, com a extração do soro, já que o estudo de validação do teste indicou maior acurácia dos resultados com o uso de amostras de soro em comparação com as amostras de sangue total obtidas por punção de polpa digital.

Já a prevalência do vírus segundo raça e cor segue similar aos estudos realizados com os adultos, com índices maiores (17,8%) em pessoas pretas e pardas.

Entre as crianças e adolescentes testadas, 64,4% são pertencentes às classes D e E, e 27,8% a Classe C.

O levantamento serviu de apoio para a decisão do prefeito Bruno Covas (PSDB) de não autorizar o retorno das aulas presenciais ainda em setembro, ao contrário da possibilidade aberta pelo governo estadual. “A Secretaria Municipal de Educação deverá reforçar as ações para que as crianças continuem com conteúdo pedagógico para estudar em casa. Novas medidas devem ser anunciadas ainda essa semana”, informou a assessoria