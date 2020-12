SP recebe mais 2 milhões de doses da vacina CoronaVac

O governo de São Paulo recebeu nesta sexta-feira, 18, mais 2 milhões de doses da vacina Coronavac, imunizante contra a covid-19 produzido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Esse é o terceiro e maior lote a desembarcar no Estado. No total, São Paulo já recebeu 3 milhões 120 mil doses da Coronavac.

A Coronavac está na terceira fase de testes e sua eficácia precisa ser comprovada antes da liberação pela Anvisa. Os dados dos estudos em fase 3 deves ser apresentados na próxima semana.

O avião que transportava o imunizante pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos por volta das 6h30. O governador João Doria (PSDB) esteve no local para acompanhar a chegada do lote, ao lado do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e do secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn.

“Mais um importante passo para garantir que o Brasil tenha condições de imunizar sua população o quanto antes. Sentimento de esperança”, disse Doria.

“Até 15 de janeiro teremos 9 milhões de doses prontas para uso. Então é a primeira vacina em solo nacional, a primeira vacina que está sendo produzida no Brasil e na América latina. E essa é a nossa função: trazer as vacinas para que elas possam ser usadas o mais rapidamente possível”, afirmou o diretor do Instituto Butantan.