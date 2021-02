SP recebe na nesta quarta insumos para produção da Coronavac

O governo de São Paulo espera a chegada de 5,4 mil litros do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) na noite desta quarta-feira, 3. O IFA é a matéria-prima para a produção de mais 8,6 milhões de doses da vacina Coronavac contra a covid-19 pelo Instituto Butantan. A aeronave com o insumo deixou Pequim às 21h30 de ontem, com o carregamento fornecido pela biofarmacêutica chinesa Sinovac. A carga desembarca no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas.

De acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, as vacinas produzidas com o lote de matéria-prima que chega nesta semana começarão a ser entregues ao Ministério da Saúde no próximo dia 25. Outra carga com 5,6 mil litros de IFA também chegará ao Brasil até o próximo dia 10, viabilizando a produção de mais 8,7 milhões de doses em São Paulo.

Em nota, o governo paulista afirmou que a previsão do instituto é que a produção local de vacinas da Coronavac alcance até 600 mil doses diárias com as duas novas remessas de matéria-prima.

“O instituto ainda negocia o recebimento de mais 8 mil litros de IFA para cumprir o contrato com o Ministério da Saúde. São 46 milhões de doses previstas até o final de abril e um adicional de 54 milhões de vacinas com prazo a definir”, apontou a administração do Estado.