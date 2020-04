SP registra ao menos 608 mortes pela covid-19

O Estado de São Paulo registra ao menos 608 mortes pelo novo coronavírus. Em 167 cidades, mais de 8,8 mil casos da doença foram confirmados pela secretaria Estadual de Saúde, até segunda-feira, 13.

Segundo boletim da secretaria, ao menos 30 dos 608 mortos não faziam parte de nenhum grupo de risco. Das 30 vítimas com esse perfil, 9 tinham entre 20 e 39 anos e 21, entre 40 e 59 anos. Entre as vítimas fatais, estão 351 homens e 257 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 82,2% das mortes.