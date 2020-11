SP: Tatto e Haddad anunciam a apoio a Boulos no 2º turno

Com 460.931 votos obtidos das 99,45% de cédulas apuradas na disputa municipal em São Paulo, o petista Jilmar Tatto agradeceu “cada voto” recebido na eleição e anunciou pelo Twitter nesta noite de domingo, 15, o apoio ao candidato do PSOL, Guilheme Boulos, que enfrentará o tucano Bruno Covas na disputa do segundo turno na Capital

Como costuma dizer, Tatto chamou Boulos de “irmão mais novo” pela rede.

“Acabei de ligar para @GuilhermeBoulos, a quem tenho como um irmão mais novo. Desejei sorte e disse que ele pode contar comigo e com a nossa valente militância para virar o jogo em São Paulo”, escreveu o petista.

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) fez o mesmo. “Progressistas, ninguém arreda o pé de São Paulo até a vitória de @GuilhermeBoulos e a derrota dos tucanos. Vamos à luta”, registrou.

O índice de abstenção em São Paulo foi de 29%.

