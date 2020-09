SP tem cinco semanas seguidas de queda em óbitos pela covid

O Estado de São Paulo apresentou cinco semanas consecutivas de queda no número de óbitos e a oitava consecutiva de redução no número de internações pela covid-19. A informação foi anunciada nesta segunda-feira, 14, pelo governador João Doria (PSDB), em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Segundo ele, entre os dias 6 e 12 de setembro foi registrada média móvel de óbitos por dia abaixo de 200, número que corresponde a índices registrados em maio.

Segundo o secretário de Saúde do Estado, Jean Carlo Gorinchteyn, foram registrados até o momento 893.349 casos da covid-19 em São Paulo e 32.642 mortes pela doença. Ele informou ainda que a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 51% no Estado e de 50,8% na região metropolitana da capital

Dados do Ministério da Saúde de ontem indicam que São Paulo registra uma queda semanal de 30,2% no número de casos em comparação com os sete dias anteriores, de 8,9% no número de mortes e de 7,0% em internações. Já na Capital, a queda de casos é de 32,9%, de óbitos, de 1,5%, e de internações, de 3,1%, no mesmo comparativo.

