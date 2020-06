SP tem mais de 12,5 mil óbitos pela covid-19

O Estado de São Paulo superou no domingo, 21, a marca dos 12,5 mil mortos em decorrência do novo coronavírus. Epicentro da pandemia no Brasil, o Estado registra 12.588 óbitos e 219.185 casos confirmados de covid-19, de acordo com boletim da Secretaria de Saúde de São Paulo.

Dos 645 municípios do Estado, houve pelo menos uma pessoa infectada em 601 cidades, sendo 333 com um ou mais óbitos, de acordo com os dados oficiais do governo.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 69,3% na Grande São Paulo e 65,9% no Estado. Atualmente, o número de pacientes internados é de 14.274, sendo 8.508 em enfermaria e 5.766 em unidades de terapia intensiva, conforme dados de domingo.