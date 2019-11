SP tem novo secretário do Turismo

Equipe BR Político

O engenheiro Miguel Calderaro Giacomini será o novo secretário municipal de Turismo de São Paulo. O prefeito Bruno Covas (PSDB), exonerou, na sexta-feira, 29, Orlando de Faria do cargo. Ele acumulava a pasta junto com a Secretaria da Casa Civil, pasta na qual permanecerá. A mudança foi publicada no Diário Oficial de ontem.

Giacomini é engenheiro civil com especialização em administração e aperfeiçoamento em engenharia de avaliações e perícias, avaliação de impacto ambiental, vigilância sanitária em alimentos e vigilância sanitária dos serviços de saúde, de acordo com nota da Prefeitura.

O novo secretário de Turismo, diz o órgão, foi diretor técnico da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), além de diretor da CPOS (Companhia Paulista de Obras e Serviços), período em que foi membro do Conselho do Patrimônio Imobiliário do Estado de São Paulo.