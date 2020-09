SP tem quarta semana de queda em mortes por covid-19

O boletim semanal de casos e mortes por covid-19 divulgado pelo governo de São Paulo mostra que, pela quarta semana consecutiva, o Estado registrou redução do número de óbitos e de internações.

Na semana de 30 de agosto a 5 de setembro, a média diária de mortes caiu de 222 no período imediatamente anterior para 196, uma redução de 12%, de acordo com os dados. As novas internações foram de 1.418 na semana, contra 1.498 na semana anterior.

Há quatro semanas, no período de 9 a 15 de agosto, a média diária de mortes era de 252. Baixou para 230, depois para 222 e, agora, para 196. A redução no período é de 22%.

As novas internações foram de 1.714 no início de agosto para 1.418 nesta última semana encerrada na sexta-feira, uma queda de 17%.

Na cidade de São Paulo a queda foi mais acentuada: a média diária de óbitos foi reduzida em 37% em quatro semanas, caindo de 72 para 26 vítimas fatais ao dia. As novas internações foram de 603 na semana de 9 a 15 de agosto para 497, ou menos 17% no período todo. A redução nesta última semana foi de 19% em novas mortes e de 4% em internações.

Na Região Metropolitana, a redução foi de 31% em relação aos óbitos (de 119 para 83) e 20% quanto à média diária de pacientes internados (de 931 para 749). Já nesta última semana a queda foi de 25% em mortes e 2% em internações.

No interior e na Baixada Santista, a média diária de novas mortes foi reduzida de 130 para 114 (12%), e de 782 para 670 entre internações (14%). Mas, diferentemente da média total do Estado e das demais regiões, na semana epidemiológica que terminou neste sábado houve um crescimento de 2% em novas mortes e redução de 9% em internações em relação à semana anterior.

As próximas semanas epidemiológicas serão importantes porque vão mostrar o resultado da intensa movimentação de pessoas rumo ao litoral e ao interior por conta do feriado de Sete de Setembro.