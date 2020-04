SP teme relaxamento da quarentena

Um giro por São Paulo nesta segunda-feira mostrava um cenário diferente da semana anterior: mais carros nas ruas, mais pessoas circulando, bares abertos, reuniões de pequenos grupos em lojas de conveniência de postos de gasolina. Em resumo: é visível que, no início da quarta semana de quarentena para a contenção da covid-19, a adesão da população à recomendação de manter o isolamento está reduzindo.

A percepção coincide com balanço da prefeitura da capital e do governo do Estado, que temem que o relaxamento, agora, acabe por fazer com que rapidamente a contaminação pelo novo coronavírus fuja do controle num momento em que ainda não se tem testes em profusão e ainda faltam equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs.

O secretário de Saúde do município, Edson Aparecido, disse ao BR Político que essa mudança vem ocorrendo nos últimos três dias. “Estamos começando a sentir pressão na rede de saúde”, afirmou. “Como o país ainda não tem testes, o isolamento confina o portador ao máximo com a família e protege a comunidade”, recomendou.

A prefeitura trabalha para instalar novos leitos de UTI e, assim, dar conta da demanda quando ela subir, como é o esperado que aconteça nessas próximas duas semanas.

No governo, a percepção é que a pregação do presidente Jair Bolsonaro contra o confinamento acaba fazendo com que a adesão voluntária a quarentena diminua. Caso haja reflexo na explosão de casos, o governo pode ter de apertar as restrições com o objetivo de evitar o colapso no sistema de saúde.