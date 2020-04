SP terá terceiro hospital de campanha

Depois dos hospitais de campanha no Estádio do Pacaembu e no Complexo no Anhembi – que já estão em funcionamento no atendimento a pacientes com covid-19 -, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta terça-feira, 7, a implementação de um hospital de campanha no Complexo do Parque do Ibirapuera. Somadas as três unidades, 2.240 leitos foram criados em meio à pandemia.

A unidade já começou a ser construída e terá 240 leitos de baixa complexidade e 800 profissionais de saúde entre médicos, enfermeiros e paramédicos.

A previsão é de que a unidade comece a funcionar no dia 1º de maio. O investimento, segundo Doria, é de R$ 42 milhões. “No total, estamos acrescentando aqui na capital 2.240 leitos de baixa complexidade, fundamentais para liberarem as unidades de saúde para o atendimento da alta complexidade”, disse ele durante coletiva de imprensa.