Evento com Eduardo é o motivo de vinda de Bannon ao Brasil

Cassia Miranda

A vinda ao Brasil do estrategista político Steve Bannon, ex-assessor do presidente norte-americano, Donald Trump, em novembro, foi articulada pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). A participação de Bannon no seminário sobre “Ambientalismo e Geopolítica” na Comissão de Relações Exteriores do Senado será uma agenda secundária. O principal evento do qual ele participará será em São Paulo, ao lado do aspirante a embaixador do Brasil em Washington. Em fevereiro, Eduardo foi empossado como líder na América do Sul do The Movement, articulação de direita populista comandada por Bannon.

Ao BRP, o senador Marcio Bittar (MDB-AC), responsável por assinar o requerimento para criação do que chama de “seminário internacional com céticos da questão ambiental”, disse que o convite para que o ex-assessor trate desses temas foi feito para “aproveitar a presença no Brasil de um dos personagens que fez do núcleo do poder da maior potência do mundo”.

Segundo ele, a presença de Bannon se justifica pelo fato do ex-assessor de Trump ser referência no debate político global. “Apoiaria qualquer iniciativa de um senador que chamasse alguém da China comunista, alguém que influencia o debate”, disse.