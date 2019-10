Steve Bannon vem ao Brasil para evento sobre meio ambiente

Cassia Miranda

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) anunciou nesta quinta-feira, 3, que o estrategista político Steve Bannon, ex-assessor do presidente norte-americano, Donald Trump, virá ao Brasil em novembro. Na ocasião, ele participará de um seminário sobre Ambientalismo e Geopolítica na Comissão de Relações Exteriores do Senado.

“Aguardem pois novidades vem aí, nesse movimento conservador que agora é mundial”, escreveu Eduardo no Twitter. O requerimento para o evento foi assinado pelo senador Marcio Bittar (MDB-AC). O objetivo do encontro é tratar de temas relacionados a “ambientalismo e geopolítica”, com enfoque voltado para as “mudanças climáticas, as disputas comerciais globais e o jogo de poder internacional”, afirma o senador.

Steve Bannon, publicitário responsável pela vitoriosa campanha presidencial de Trump nos EUA em 2016, vem ao Brasil em novembro.

Aguardem pois novidades vem aí, nesse movimento conservador que agora é mundial. @marciobittar https://t.co/3GZuosL8nc — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) October 3, 2019

A data do seminário ainda será definida pelo presidente da comissão, senador Nelsinho Trad (PSD-MS). Também estão convidados a participar do evento o economista e escritor norte-americano Patrick Wood, o presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado, senador Fabiano Contrato (Rede-ES), e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.