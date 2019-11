STF adia julgamento de Renan

Equipe BR Político

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) adiou para a próxima terça-feira, 26, o julgamento da denúncia contra o senador Renan Calheiros (MDB-AL) em que é acusado por lavagem de dinheiro e corrupção no caso da Transpetro, subsidiária de logística e transporte da Petrobrás, pela força-tarefa da Lava Jato. O Ministério Público acusa o senador de solicitar vantagens ao então presidente da empresa Sérgio Machado, entre 2008 e 2012, pagas por meio de doação a diretórios do então PMDB indicados por Renan e outros políticos do partido. Caso o STF aceite a denúncia, o senador torna-se réu novamente na Lava Jato.

De acordo com a denúncia, que tinha julgamento inicialmente marcado para ocorrer na terça-feira, 19, as doações oficiais eram provenientes da construtora NM Engenharia, contratada pela Petrobrás. Em troca, o presidente da Transpetro favorecia a empresa em licitações e contratações da estatal.

Renan foi o primeiro presidente do Senado a se tornar réu na história do Brasil, em dezembro de 2016. No caso, em que foi absolvido por unanimidade pela Segunda Turma do STF em setembro de 2018, era acusado de peculato (apropriação de recursos público em benefício próprio) e respondia pelo suposto desvio de verba indenizatória do Congresso. No julgamento marcado para a próxima semana, para que o senador vire réu novamente três dos cinco ministros da turma (Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Cármen Lúcia) precisam votar a favor do recebimento da denúncia. O senador responde também a mais dez inquéritos no STF relacionados à Lava Jato e já teve outros oito da operação a seu respeito arquivados por falta de provas.