STF alerta sobre risco de contaminação pela covid-19 na posse de Fux

Após convidados da cerimônia de posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux – inclusive ele mesmo -, testarem positivo para covid-19, a Corte emitiu nota, nesta quinta-feira, 17, em que presta solidariedade aos contaminados e alerta as pessoas que estiveram presentes no evento para o risco de infecção pelo novo coronavírus. O Tribunal informa que “por meio do setor de Cerimonial, está em contato com os convidados que estiveram presentes à solenidade para alertá-los sobre a importância de buscarem serviço médico, caso tenham se exposto de alguma forma também em outros eventos fora do STF”, alerta o texto.

Desde o dia 10, quando o ministro Fux foi empossado, além dele, outras cinco autoridades já anunciaram que testaram positivo: o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministra Maria Cristina Peduzzi, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão e Antonio Saldanha.

Na nota, o Tribunal destaca que todas as medidas e protocolos de segurança recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde foram adotados para a realização da solenidade. “Vale lembrar que somente 20 por cento dos assentos do Plenário da Corte foram ocupados. Houve obrigatoriedade do uso de máscaras; todos os presentes foram submetidos à medição de temperatura corporal; dezenas de totens com álcool-gel foram alocados em pontos estratégicos do Tribunal; além de outras providências, como plantão médico e UTI móvel, foram tomadas”, diz o texto.

O STF diz ainda que vai estudar novas medidas para garantir ainda mais segurança aos servidores e visitantes da Corte. Desde o início da pandemia, 157 servidores do STF já testaram positivo para covid-19.