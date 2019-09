STF anula sentença dada por Moro

Equipe BR Político

A Segunda Turma do STF anulou, na noite desta terça-feira, 27, a condenação em primeira instância do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobrás, Aldemir Bendine, a 11 anos de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. A sentença havia sido proferida no ano passado pelo então juiz Sergio Moro, que hoje é ministro da Justiça e Segurança Pública. É a primeira vez que o Supremo anula uma condenação de Moro.

