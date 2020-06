STF barra corte de salário de servidores de entes endividados

Estados e municípios endividados não poderão reduzir salário de servidores como forma de ajuste das contas públicas conforme decisão nesta quarta, 24, do Supremo Tribunal Federal, por 7 votos a 4. O julgamento de hoje foi sobre a validade da Lei da Responsabilidade Fiscal (LRF) anos após um dos artigos, que permitia a redução da jornada e salário dos servidores, ser derrubado em 2002 em uma avaliação preliminar. Governadores e prefeitos contavam com a possibilidade de corte das remunerações diante das previsões de ruína econômica no pós-pandemia.