STF barra reeleição de Maia e Alcolumbre

O Supremo Tribunal Federal decidiu que nem Davi Alcolumbre (DEM-AP), nem Rodrigo Maia (DEM-RJ) podem tentar se reeleger para as presidências do Senado e da Câmara, respectivamente. A mais alta Corte brasileira encerro o julgamento com 7 votos contra a reeleição de Maia e 6 discordando da possibilidade de Alcolumbre ser reconduzido. Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e Luiz Fux foram os últimos a votar, todos contrários a manobra.

Assim, Maia e Alcolumbre terão de escolher sucessores para apoiar na eleição que acontece no início de fevereiro, na abertura do próximo ano legislativo. Votaram contra também Rosa Wever, Cármen Lúcia e Marco Aurélio Mello. Nunes Marques entendeu que apenas o presidente do Senado poderia se reeleger. E Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli entenderam que a reeleição era constitucional.