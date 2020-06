Presidente nacional do Solidariedade e um dos principais líderes sindicais do País, o deputado federal Paulinho da Força (SP) foi condenado ontem a dez anos e dois meses de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.

Denunciado em 2012 pela Procuradoria-Geral da República, o deputado é acusado de desvio de recursos do BNDES. A defesa do parlamentar diz que ele vai recorrer da decisão.