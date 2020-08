STF cria ‘sala de emergência’ contra ilegalidades na Amazônia

Para acompanhar ilegalidades ligadas ao desmatamento e contra comunidades indígenas na Amazônia, o Supremo Tribunal Federal (STF) montou uma “sala estratégica de situação”. O trabalho foi apresentado na terça-feira, 11, a um grupo de empresários, liderados pelo Conselho Empresarial Brasileiro pelo Desenvolvimento Sustentável (Cebds), que tem percorrido os Três Poderes para entregar uma carta em defesa da região.

Além dos empresários, do presidente do STF, Dias Toffoli, e do ministro Luís Barroso, a procuradora de Justiça Maria Tereza Uille Gomes, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) também participou do encontro. Ela apresentou o trabalho sob sua liderança no qual levanta todos os processos judiciais envolvendo a Amazônia, nas esferas criminal, cível e trabalhista.

O objetivo do encontro é identificar o papel da Justiça no combate às irregularidades e possíveis lacunas que estejam beneficiando empresas e organizações criminosas. O STF e o CNJ querem reconhecer, por exemplo, os juízes responsáveis pelos processos.