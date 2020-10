STF dá 48 horas a Salles para explicar extinção de regras em restingas e manguezais

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber deu 48 horas ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para explicar a medida que extinguiu leis de proteção em regiões de restinga e manguezais em reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), presidido pelo ministro.

A solicitação foi feita em uma ação protocolada pelo Partido dos Trabalhadores que pede a suspensão da resolução do Conama desta semana. A decisão veio no momento em que o conselho é controlado majoritariamente por ministérios e membros do governo federal. O próprio ministro foi criticado no passado por reduzir a participação da sociedade civil no órgão.

Além das resoluções sobre manguezais e restingas, o conselho também extinguiu uma medida que exigia o licenciamento ambiental para projetos de irrigação e concedeu permissão para queima de materiais de embalagens e restos de agrotóxicos em fornos industriais, substituindo as regras que determinavam o devido descarte ambiental do material.