STF dá três votos contrários à venda de subsidiárias da Petrobrás

Em julgamento virtual na segunda-feira, 21, o Supremo Tribunal Federal (STF) chegou a três votos contrários à possibilidade de a Petrobrás continuar os processos em curso para privatização de suas refinarias sem análise do Parlamento. O julgamento começou na última sexta. Até agora, já votaram os ministros: Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello. Oito ministros ainda precisam se manifestar. O julgamento vai até a próxima sexta, 25.

A análise entrou na pauta a pedido da Mesa do Senado, que vê uma tentativa do governo federal de driblar o Congresso na privatização de empresas públicas. Segundo a petição, o Executivo estaria desmembrando empresas matrizes em subsidiárias com o objetivo de aliená-las sem necessidade de aval do Legislativo.

Segundo o voto do relator, ministro Fachin, o pedido foi deferido para “até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender a criação e a alienação de subsidiárias com o desmembramento da empresa-matriz como simples intuito de alienação dos ativos”.