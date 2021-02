STF decide hoje sobre acesso de Lula a mensagens da Vaza Jato

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julga decide nesta terça-feira, 9, se mantém ou revoga a decisão do relator, o ministro Ricardo Lewandowski, que permitiu à defesa do ex-presidente Lula ter acesso ao material apreendido pela operação Spoofing. A decisão do ministro deu acesso apenas aos trechos que pudessem ter relação com os processos aos quais o petista responde na Lava Jato.

A investigação que ocorre no âmbito da operação Spoofing mira um grupo de hackers que invadiu celulares e copiou conversas de autoridades – entre elas o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e procuradores da força-tarefa da Lava Jato.

Como você leu no BRP, ontem, defesa do petista enviou ao Supremo uma análise preliminar de 34 gigabytes de informações compartilhadas pela Operação Spoofing. No documento que acompanha a perícia, os advogados de Lula observam que as mensagens encaminhadas ontem foram selecionadas em razão de sua “relevância”. “Esse novo conjunto de mensagens encontradas reforça que o então juiz Sérgio Moro orientava e era consultado rotineiramente para a prática dos atos de persecução, notadamente em relação ao Reclamante”, diz o documento.

A defesa pretende usar as conversas para reforçar as acusações de que Moro agiu com parcialidade e encarou o ex-presidente como “inimigo” ao condená-lo a 9 anos e meio de prisão no caso do triplex do Guarujá. Na outra ponta, ex-juiz e procuradores insistem que o material não foi periciado oficialmente e que a prova não tem validade jurídica por ter sido “obtida por via criminosa”.

O tema foi pautado pelo presidente da Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, a pedido do próprio Lewandowski.