STF decide que voto impresso é ‘inconstitucional’

O Supremo Tribunal Federal decidiu na noite da última segunda-feira que o voto impresso é inconstitucional. A medida foi aprovada pelo Congresso em 2015, vetada pela então presidente Dilma Rousseff (PT) e teve o veto derrubado pelos parlamentares. Os ministros do STF entendem que a medida violaria a liberdade e o sigilo do voto.

“A impressão do voto não se presta à auditoria das eleições. O registro impresso pode ser fraudado. Qualquer introdução ou exclusão de papeleta do invólucro lacrado gera discrepância com o registro eletrônico, semeando insolúvel desconfiança sobre ambos os sistemas – eletrônico e impresso”, escreveu o relator da ação, Gilmar Mendes, em sua justificativa, como mostra o Estadão.