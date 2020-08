STF declara parcialidade de Moro e anula sentença do caso Banestado

Antes mesmo que as suspeitas de parcialidade contra o ex-juiz Sérgio Moro fossem reveladas pelo site The Intercept Brasil e demais veículos de imprensa associados, o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro já carregava o peso de eventualmente ter agido de forma parcial no caso Banestado (Banco do Estado do Paraná). Ontem, por 2 votos a 2, o que favorece o réu, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal declarou a parcialidade de Moro na ação em que ele atuou como juiz do caso, que mirou em esquema bilionário de evasão de divisas entre 1996 e 2002. O recurso foi apresentado pela defesa do doleiro Paulo Roberto Krug, condenado com base na delação premiada de Alberto Youssef.

Assim como o caso que veio à tona pelo TIB em relação à Operação Lava Jato, o doleiro alegou ao Supremo que o ex-juiz teria sido parcial ao realizar oitiva com Alberto Youssef para auxiliar na produção de provas durante a fase investigativa do caso. Os documentos obtidos teriam então sido anexados no processo após as alegações finais da defesa e utilizados por Moro na elaboração da sentença.

No caso das investigações a cargo dos procuradores de Curitiba, segundo o Intercept, “Moro sugeriu ao procurador que trocasse a ordem de fases da Lava Jato, cobrou agilidade em novas operações, deu conselhos estratégicos e pistas informais de investigação, antecipou ao menos uma decisão, criticou e sugeriu recursos ao Ministério Público e deu broncas em Dallagnol como se ele fosse um superior hierárquico dos procuradores e da Polícia Federal”.

Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votaram a favor da parcialidade de Moro no caso Banestado. Cármen Lúcia e Edson Fachin, contra. Devido à ausência do ministro Celso de Mello, que se encontra de licença médica, o resultado ficou empatado. Nesses cenários, o resultado favorece o réu, levando o recurso a ser aceito pela Corte.

O resultado do julgamento de ontem indica que Gilmar e Lewandowski, expoentes da ala do Supremo mais crítica à Lava Jato, devem votar para declarar a suspeição de Moro também nos casos envolvendo a operação de Curitiba. O julgamento deve ocorrer até o final de outubro, na Segunda Turma.

Outro lado

“Em toda minha trajetória como Juiz Federal, sempre agi com imparcialidade, equilíbrio, discrição e ética, como pressupõe a atuação de qualquer magistrado. No caso específico, apenas utilizei o poder de instrução probatória complementar previsto nos artigos 156, II, e 404 do Código de processo penal, mandando juntar aos autos documentos necessários ao julgamento da causa. Foi uma atuação regular, reconhecida e confirmada pelo TRF4 e pelo Superior Tribunal de Justiça e agora recebeu um julgamento dividido no STF que favoreceu o condenado”.