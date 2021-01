STF desmente Bolsonaro sobre ‘mãos amarradas na pandemia’

O Supremo Tribunal Federal utilizou a rede social favorita de Jair Bolsonaro para desmentir o próprio presidente. A Corte, em seu perfil oficial no Twitter, negou que tenha “amarrado as mãos” do presidente da República durante a pandemia. “A verdade é que o plenário do STF decidiu, no início da pandemia, em 2020, que União, Estados, Municípios e o DF têm competência concorrente na área da saúde pública para realizar ações que reduzissem o impacto da covid-19″, diz a mensagem da Suprema Corte.

“Ou seja, é responsabilidade de todos os entes da federação adotar medidas em benefício da população brasileira”, completa. O Supremo também publicou em seu site um texto explicando que, ao contrário do que o presidente e seus aliados têm propagado, o Executivo federal podia e deve tomar medidas para conter o coronavírus.