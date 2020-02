STF encerra recesso judiciário com mais de 3,5 mil processos analisados

Equipe BR Político

Durante quase um mês e meio, período correspondente ao recesso judiciário do STF, foram analisados 3.546 mil despachos e decisões. Desse total, 2.094 referiam-se a Recursos Extraordinários com Agravo (AREs), 777 a Habeas Corpus e 282 a reclamações.

Dentre os temas analisados no recesso, destacam-se o restabelecimento da cobrança do DPVAT e o reconhecimento da constitucionalidade do juiz das garantias, que, também durante o recesso, foi suspenso pelo ministro Luiz Fux, substituto de Toffoli no plantão.

As demais classes processuais – Petições, Recursos, Mandado de Segurança, Inquéritos, Extradições entre outras – somaram cerca de 11% do total.