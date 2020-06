STF forma maioria para manter Weintraub no inquérito das fake news

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram maioria na noite de segunda-feira, 15, para manter o ministro da Educação, Abraham Weintraub, no inquérito das fake news. Cinco ministros ainda faltam votar, mas, até agora, já foram seis votos contrários ao chefe do MEC.

Os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Rosa Weber, Celso de Mello e Cármen Lúcia já acompanharam o entendimento do relator do caso, ministro Edson Fachin. Foi o ministro Alexandre de Moraes, que ainda não votou, quem decidiu cobrar explicações do ministro da Educação sobre as declarações contra o STF na reunião ministerial. Alexandre viu indícios de prática de crimes como difamação e injúria.

O recurso do ministro da Justiça, André Mendonça, em favor de Weintraub está sendo analisado em sessão virtual que teve início na semana passada e deve ser finalizada na próxima sexta, 19. Até lá, os ministros podem apresentar seus votos, que ficam disponíveis no sistema do STF.