O Supremo Tribunal Federal formou maioria pela suspensão da liminar do ministro Marco Aurélio Mello que soltou o traficante André do Rap. Já são seis votos a favor da decisão de Luiz Fux que confirma ordem de prisão contra uma das principais lideranças do PCC e retoma a prisão preventiva. Além do presidente da Corte, votaram Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Rosa Weber. O julgamento será retomado nesta quinta-feira, 15.