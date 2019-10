STF condena Geddel e irmão pela mala de R$ 51 mi

Equipe BR Político

Nesta terça-feira, 22, a Segunda Turma do STF formou maioria para condenar o ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB) e seu irmão, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima (MDB), no caso das malas com R$ 51 milhões encontradas no apartamento em Salvador (BA). Os cinco ministros da Turma – Edson Fachin, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes – deram voto favorável à condenação de ambos por lavagem de dinheiro. Os irmãos também foram condenados pelo crime de associação criminosa por três dos ministros.

A denúncia do Ministério Público Federal é a de que, entre 2010 e 2017, os irmãos e a mãe de ambos, Marluce Vieira Lima, tentaram esconder diversos repasses de origem ilícita. Os valores seriam provenientes de crimes como recebimento de propina do grupo Odebrecht e atos de corrupção na Caixa Econômica Federal.