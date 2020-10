STF julga hoje caso André do Rap

A soltura do traficante André do Rap pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello que impulsionou discussões sobre o pacote anticrime será julgada nesta quarta-feira, 14, pelos dez ministros da Corte (Celso de Mello se aposentou na terça e ainda não foi substituído). O que está em jogo na decisão é a interpretação do artigo 316 do Código de Processo Penal, que fala em revisão das prisões preventivas a cada 90 dias, incluída por parlamentares no pacote que alterou a legislação penal no fim do ano passado.

A interpretação de Marco Aurélio foi de que, na ausência da revisão da prisão, ocorreria uma ilegalidade se a reclusão for mantida, o que autoriza a libertação do preso. O presidente da Corte Luiz Fux discordou e suspendeu a liminar no fim de semana. Hoje o plenário bate o martelo sobre a interpretação que gerou desde a decisão de Marco Aurélio inúmeros pedidos de soltura de presos preventivos com base no mesmo artigo.