STF julga hoje se depoimento de Bolsonaro deve ser presencial

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decide nesta quinta-feira, 8, se o presidente Jair Bolsonaro deve prestar depoimento presencialmente ou por escrito no inquérito que investiga se ele tentou intervir indevidamente na Polícia Federal (PF). A investigação foi aberta após a demissão do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro.

Esse será o último julgamento com a presença do ministro Celso de Mello, que se aposenta no próximo dia 13. Ele é o relator do inquérito na Corte. Após a saída do decano, a ação pode ser sorteada para um novo relator ou pode acabar nas mãos do ministro indicado por Bolsonaro para substituir Celso de Mello, o desembargador Kassio Marques.

No mês passado, o decano determinou que o presidente preste depoimento pessoalmente, e não por escrito. Ele contrariou parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), que havia sustentado que o presidente da República tem o direito de optar por enviar uma manifestação por escrito, ir pessoalmente à PF ou mesmo ficar em silêncio.

A Advocacia-Geral da União (AGU) acompanhou a PGR e apresentou um recurso contra a decisão de Celso de Mello, pedindo que o depoimento seja por escrito.