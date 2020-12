STF permite que SP impeça venda de bebidas alcoólicas após as 20h

O Supremo Tribunal Federal, por meio do de decisão do presidente da Corte, Luiz Fux, permitiu que o Estado de São Paulo proíba venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes após as 20h. Fux atendeu a um pedido da Procuradoria Geral do Estado contra liminar obtida pela Abrasel (Associação de Bares e Restaurantes) de São Paulo.

A decisão do governo paulista foi anunciada no último dia 11 e está entre as medidas tomadas para tentar conter o avanço do coronavírus. Bares tem de fechar até as 20h. Já restaurantes e lojas de conveniência podem funcionar até as 22h. Mas em todos os estabelecimentos está proibida venda de álcool após o horário determinado, mesmo que seja um pedido para viagem.