STF suspende cortes no Bolsa Família em pedido de governadores do NE

O ministro do STF Marco Aurélio Mello atendeu ao pedido dos governadores de Estados do Nordeste e concedeu liminar para que a União suspenda os cortes do Bolsa Família enquanto durar a pandemia de coronavírus. Segundo a decisão, o governo também terá de fornecer dados que justifiquem a concentração dos cortes de benefícios do programa na região Nordeste.

A região que tem a taxa de pobreza mais elevada do País foi a mais afetada pela redução dos benefícios do Bolsa Família em março, com 61,1% dos cortes. A informação provocou reação dos governadores dos Estados afetados, que já protestavam em relação à distribuição do programa desde a divulgação dos dados do Ministério da Cidadania que apontaram que em janeiro, o Nordeste recebeu apenas 3% dos novos benefícios do Bolsa Família enquanto Sul e Sudeste responderam por 75% das novas concessões.

“Não é razoável num momento como este, onde os mais pobres são os mais vulneráveis, e aceitar corte do bolsa família. O Nordeste e o Piauí era dos mais prejudicados. O STF atendeu ao nosso pleito e socorreu os mais pobres”, afirmou o governador do Piauí, Wellington Dias.