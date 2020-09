STF tem 157 servidores infectados pela covid-19

Depois de algumas autoridades terem sido diagnosticadas com o novo coronavírus dias depois da posse do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal, a Corte informou que, desde o início da pandemia, 157 trabalhadores foram infectados pela covid-19, entre servidores, colaboradores e estagiários. Segundo informações da Corte ao Broadcast Político, os servidores que atuaram na organização da cerimônia, na última quinta-feira, estão sendo testados para saber se contraíram a doença.

Até agora, um total de cinco autoridades que acompanharam a cerimônia testaram positivo para covid-19: Fux, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro e a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi.

De acordo com a assessoria do STF, para a cerimônia de posse, o tribunal “implementou todos os protocolos de prevenção da covid recomendados pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde”.