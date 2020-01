STJ atende a governo e libera divulgação do Sisu

Equipe BR Político

O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, atendeu ao pedido do governo federal, por meio da Advocacia-Geral da União, para que fossem divulgados nesta terça, 28, os resultados dos candidatos aprovados no Sisu (Sistema de Seleção Unificada). O processo foi barrado pela Justiça Federal na sexta, 24, a pedido da Defensoria Pública da União, até que o Ministério da Educação (MEC) comprovasse documentalmente que corrigiu todas as falhas nas notas do Enem.

No domingo, 26, a presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), desembargadora Therezinha Cazerta, rejeitou o pedido da AGU para derrubar a decisão que suspendeu a divulgação do Sisu. Para ela, os entendimentos da Justiça Federal de São Paulo “nada mais fizeram do que proteger o direito individual dos candidatos do Enem a obterem, da administração pública, um posicionamento seguro e transparente a respeito da prova que fizeram”.