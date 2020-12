STJ coloca Crivella em prisão domiciliar

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), irá para prisão domiciliar. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, decidiu aceitar habeas corpus da defesa do prefeito. Martins é o responsável por essa decisão na corte devido ao recesso do Judiciário.

Crivella foi preso nesta terça-feira, 22, suspeito de participar de um esquema de propina e lavagem de dinheiro na prefeitura carioca. Além do prefeito, oito pessoas foram alvos de pedidos de prisão, dentre eles o empresário Rafael Alves, apontado como operador do esquema. Crivella deixa a prefeitura em nove dias.