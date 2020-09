O Superior Tribunal de Justiça (STJ) formou maioria para manter o afastamento do governador do Rio, Wilson Witzel, por seis meses. Nove magistrados da Corte votaram pela manutenção da decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves, que afastou Witzel após denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). O governador fluminense é acusado de participar de um esquema de desvio de recursos públicos destinados ao combate contra o coronavírus.