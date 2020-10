STJ julga hoje ação do triplex do Guarujá

No dia em que o ex-presidente Lula completa 75 anos, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai julgar nesta terça-feira, 27, um recurso da defesa do petista contra a sua condenação no caso do triplex do Guarujá (SP).

Ontem, ao saber da data da análise, os advogados do ex-presidente até tentaram pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) que determine a retirada do processo da pauta. O relator da Operação Lava Jato na Corte, ministro Edson Fachin, negou a liminar por não identificar “ilegalidade evidente no caso”. No pedido ao Supremo, a defesa de Lula alegou constrangimento ilegal em razão do “adiamento” da análise de um outro processo que tramita no STJ e envolve o petista.

Em abril deste ano, Fachin determinou a suspensão de um julgamento virtual do recurso no STJ, atendendo a pedido da defesa de Lula, que não havia sido comunicada previamente da inclusão da ação no calendário. Agora, o exame dos embargos na Quinta Turma está previsto para ocorrer por videoconferência, a partir das 14h.