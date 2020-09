Um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) para suspender a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro envolvendo um esquema de rachadinhas na Alerj será julgado nesta terça-feira, 15, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O pedido da defesa do senador foi rejeitado em abril deste ano pelo relator do caso, ministro Felix Fischer. Hoje, os cinco integrantes da Corte vão decidir se mantêm ou não o entendimento do relator.