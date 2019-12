Equipe BR Político

O ministro Napoleão Maia, do STJ, mandou soltar “imediatamente” o ex-governador Ricardo Coutinho, preso na última quinta-feira no âmbito da sétima fase da Operação Calvário. A operação apura desvios de R$ 134,2 milhões em verbas da saúde e da educação do Estado da Paraíba, da qual Coutinho foi governador entre 2011 e 2018. A decisão do ministro contraria parecer da Procuradoria-Geral da República, que defendeu a manutenção da prisão de Coutinho.