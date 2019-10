STJ suspende julgamento de Lula no TRF-4

Equipe BR Político

O relator substituto da Operação Lava Jato no STJ, desembargador Leopoldo Arruda, atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente Lula e suspendeu nesta terça-feira, 29, o julgamento marcado para amanhã, em que o TRF-4 analisaria a possível anulação da sentença da ação penal sobre o sítio de Atibaia. Nesse processo, o ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, informou o Estadão.

Como você leu no BRP, nesta terça, a defesa do ex-presidente também havia pedido ao STF que suspendesse o julgamento de amanhã no TRF-4.

A Corte vai julgar se, no caso do ex-presidente, a sentença da juíza Gabriela Hardt deve ser anulada para que o caso volte à fase de alegações finais, seguindo decisão do STF. O Supremo anulou a pena de outro alvo da Lava Jato por entender que seu direito de defesa foi ferido em razão de não poder apresentar suas alegações finais após seus delatores, na reta final do processo.