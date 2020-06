Subprocurador pede suspensão de quarentena remunerada de Moro

O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, do Tribunal de Contas do Ministério Público, pediu nesta terça, 22, a suspensão do salário do ex-ministro Sérgio Moro porque se trataria de “acumulação indevida” com sua função de colunista na imprensa, informa a CNN Brasil. O ex-magistrado está de quarentena remunerada até outubro após sua demissão do governo em abril. Furtado pede esclarecimentos ao ex-ministro, com possibilidade de devolução dos salários já recebidos. Moro estreou recentemente como colunista da revista Crusoé.