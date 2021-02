Substituído em relatoria, deputado segue apoiando autonomia do BC

Substituído na relatoria do projeto que aprova a autonomia do Banco Central, o deputado Celso Maldaner (MDB-SC) afirmou que seguirá defendendo a proposta. Maldaner foi trocado na relatoria pelo deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) por decisão do novo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Maldaner apoiou a candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa pelo comando da Câmara.

“Recebi a notícia de que a relatoria do projeto de Autonomia do Banco Central foi cedida para outro parlamentar. A disputa pelas presidências da Câmara e do Senado não podem estar acima das necessidades do Brasil e dos brasileiros”, afirmou Maldaner pelas suas redes sociais.

“Independentemente de ideologias partidárias, não tenho dúvidas da importância de tornar o BC independente e o meu compromisso com a aprovação desta matéria que já passou pelo Senado Federal continua mais firme que nunca”, garantiu o deputado.