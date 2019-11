Sucessão no Senado aproxima Alcolumbre do MDB

Equipe BR Político

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), não dispensa os conselhos da velha-guarda do MDB desde que assumiu a cadeira disputada com suor e lágrimas com o senador Renan Calheiros (MDB-AL). Foi o alagoano, inclusive, quem o inspirou a soltar no ar eventuais planos para a formação de uma nova Constituinte, conforme conta o Valor nesta sexta, 22. A novidade, no momento, é a conversa de que o MDB daria apoio para que Alcolumbre leve adiante uma proposta para permitir a reeleição ao comando do Congresso, diz a publicação. Em troca, se não der certo, o que é provável, ele daria apoio para que o próximo presidente da Casa seja um emedebista, tipo o Eduardo Braga, que teria de brigar com outros pares do partido.